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Чертков Михаил Симеонов

Место рождения

Васильевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черткова Мария Александровна

Место жительства
1887
Рождение ребёнка
26.05.1887

Сын: Чертков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Черткова Мария Александровна

Восприемник
27.07.1887
Рождение ребёнка
25.10.1889

Дочь: (Черткова) Неонила Михайловна

Мать ребёнка: Черткова Мария Александровна

Васильевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Восприемник
26.07.1894
Смерть
Неизвестно

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