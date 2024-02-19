Чертков Михаил Симеонов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1887
Рождение ребёнка
26.05.1887
Мать ребёнка: Черткова Мария Александровна
Восприемник
27.07.1887
Рождение ребёнка
25.10.1889
Дочь: (Черткова) Неонила Михайловна
Мать ребёнка: Черткова Мария Александровна
Восприемник
26.07.1894
Смерть
Неизвестно