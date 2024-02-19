Черткова Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1887
Рождение ребёнка
26.05.1887
Отец ребёнка: Чертков Михаил Симеонов
Рождение ребёнка
25.10.1889
Дочь: (Черткова) Неонила Михайловна
Отец ребёнка: Чертков Михаил Симеонов
Васильевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Восприемник
06.02.1893
Смерть
Неизвестно