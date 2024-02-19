Черткова Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черткова Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чертков Михаил Симеонов

Место жительства
1887
Рождение ребёнка
26.05.1887

Сын: Чертков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Чертков Михаил Симеонов

Рождение ребёнка
25.10.1889

Дочь: (Черткова) Неонила Михайловна

Отец ребёнка: Чертков Михаил Симеонов

Васильевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Восприемник
06.02.1893
Смерть
Неизвестно

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