Коткова Авдотья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Коткова) Катерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Котков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Коткова) Феоктиста Дмитриевна
Отец ребёнка: Котков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Котков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Котков Дмитрий Иванович
Смерть
Неизвестно