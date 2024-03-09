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Коткова Авдотья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котков Дмитрий Иванович

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Коткова) Катерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Котков Дмитрий Иванович

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Коткова) Феоктиста Дмитриевна

Отец ребёнка: Котков Дмитрий Иванович

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Котков Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Котков Дмитрий Иванович

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Котков Захар Дмитриевич

Отец ребёнка: Котков Дмитрий Иванович

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область

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