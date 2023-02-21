Туйдина Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Туйдин Степан
Отец ребёнка: Туйдин Захар
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Туйдин Захар
Рождение ребёнка
1847
Сын: Туйдин Кузьма
Отец ребёнка: Туйдин Захар
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Туйдин Захар