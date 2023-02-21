Туйдина Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туйдина Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Туйдин Степан

Отец ребёнка: Туйдин Захар

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Туйдин Захар

Рождение ребёнка
1847

Сын: Туйдин Кузьма

Отец ребёнка: Туйдин Захар

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Туйдин Захар

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