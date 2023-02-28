Корякова (Голомонзина) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корякова (Голомонзина) Екатерина Александровна

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Место рождения

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голомонзин Александр Дмитриев

Мать: Голомонзина Агафья Феодорова

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1933

Сын: Коряков Иван Фролович

Отец ребёнка: Коряков Фрол Яковлевич

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Прасковья Фроловна

Отец ребёнка: Коряков Фрол Яковлевич

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Коряков Фрол Яковлевич

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1949
Похороны
Неизвестно
Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
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