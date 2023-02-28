Корякова (Голомонзина) Екатерина Александровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Коряков Фрол Яковлевич
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Прасковья Фроловна
Отец ребёнка: Коряков Фрол Яковлевич
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Коряков Фрол Яковлевич
Смерть
1949
Похороны
Неизвестно