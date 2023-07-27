Аронсон Абрам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аронсон Абрам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1826 ст.

Дата смерти

05.03.1900 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1826 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Часовщик
Место жительства
Неизвестно
Айзпуте, Dienvidkurzemes novads
Рождение ребёнка
Вычислено 1861 ст.

Сын: Аронсон Гирш Цри Абрамович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1865 ст.

Дочь: Перель (Аронсон) Хайе Шоре Абрамовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
05.03.1900 ст.
Айзпуте, Dienvidkurzemes novads
Причина смерти: паралич сердца

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