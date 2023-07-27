Аронсон Абрам
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1826 ст.
Дата смерти05.03.1900 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1826 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Часовщик
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1861 ст.
Сын: Аронсон Гирш Цри Абрамович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1865 ст.
Дочь: Перель (Аронсон) Хайе Шоре Абрамовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
05.03.1900 ст.
Причина смерти: паралич сердца