Хумонен (Тойвонен) Анна-Мария Абрамовна
Место рождения
Дата рождения19.10.1882
Дата смерти05.12.1914
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1882
Отец: Тойвонен Абрам Иосифович
Мать: не указана
Бракосочетание
11.04.1911
Рождение ребёнка
04.02.1912
Дочь: Ханнинен (Хумонен) Катарина Александровна
Отец ребёнка: Хумонен Александр Моисеевич
Рождение ребёнка
17.05.1914
Дочь: (Хумонен) Ольга Александровна
Отец ребёнка: Хумонен Александр Моисеевич
Смерть
05.12.1914