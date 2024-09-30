Хумонен (Тойвонен) Анна-Мария Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХумонен (Тойвонен) Анна-Мария Абрамовна

Хумонен (Тойвонен) Анна-Мария Абрамовна

Место рождения

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

19.10.1882

Дата смерти

05.12.1914

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1882

Отец: Тойвонен Абрам Иосифович

Мать: не указана

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
11.04.1911

Муж: Хумонен Александр Моисеевич

Рождение ребёнка
04.02.1912

Дочь: Ханнинен (Хумонен) Катарина Александровна

Отец ребёнка: Хумонен Александр Моисеевич

Сепягейка, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
17.05.1914

Дочь: (Хумонен) Ольга Александровна

Отец ребёнка: Хумонен Александр Моисеевич

Сепягейка, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
05.12.1914

Мы используем куки для улучшения работы сайта.