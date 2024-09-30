Хумонен Александр Моисеевич
Место рождения
Дата рождения15.04.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1884
Бракосочетание
11.04.1911
Рождение ребёнка
04.02.1912
Дочь: Ханнинен (Хумонен) Катарина Александровна
Мать ребёнка: Хумонен (Тойвонен) Анна-Мария Абрамовна
Рождение ребёнка
17.05.1914
Дочь: (Хумонен) Ольга Александровна
Мать ребёнка: Хумонен (Тойвонен) Анна-Мария Абрамовна
Рождение ребёнка
24.12.1915
Дочь: (Хумонен) Мария Александровна
Мать ребёнка: Хумонен (Ряттё) Екатерина Ивановна
Бракосочетание
1916
Рождение ребёнка
17.06.1917
Сын: Хумонен Иван Александрович
Мать ребёнка: Хумонен (Ряттё) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
03.12.1919
Сын: Хумонен Николай Александрович
Мать ребёнка: Хумонен (Ряттё) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
20.04.1924
Сын: Хумонен Вяйнё Александрович
Мать ребёнка: Хумонен (Ряттё) Екатерина Ивановна
Смерть
Неизвестно