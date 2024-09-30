Хумонен Александр Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХумонен Александр Моисеевич

Хумонен Александр Моисеевич

Место рождения

Сепягейка, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

15.04.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1884

Отец: Хумонен Моисей Александрович

Мать: Хумонен (Ворхо) Екатерина Яковлевна

Сепягейка, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
11.04.1911

Жена: Хумонен (Тойвонен) Анна-Мария Абрамовна

Рождение ребёнка
04.02.1912

Дочь: Ханнинен (Хумонен) Катарина Александровна

Мать ребёнка: Хумонен (Тойвонен) Анна-Мария Абрамовна

Сепягейка, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
17.05.1914

Дочь: (Хумонен) Ольга Александровна

Мать ребёнка: Хумонен (Тойвонен) Анна-Мария Абрамовна

Сепягейка, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
24.12.1915

Дочь: (Хумонен) Мария Александровна

Мать ребёнка: Хумонен (Ряттё) Екатерина Ивановна

Сепягейка, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
1916

Жена: Хумонен (Ряттё) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
17.06.1917

Сын: Хумонен Иван Александрович

Мать ребёнка: Хумонен (Ряттё) Екатерина Ивановна

Сепягейка, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
03.12.1919

Сын: Хумонен Николай Александрович

Мать ребёнка: Хумонен (Ряттё) Екатерина Ивановна

Сепягейка, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
20.04.1924

Сын: Хумонен Вяйнё Александрович

Мать ребёнка: Хумонен (Ряттё) Екатерина Ивановна

Сепягейка, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.