Ханнолайнен Адам Иванович
Место рождения
Дата рождения12.02.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1884
Бракосочетание
29.06.1905
Рождение ребёнка
11.01.1910
Сын: Ханнолайнен Иван Адамович
Мать ребёнка: Ханнолайнен (Раппу) Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
17.08.1911
Сын: Ханнолайнен Николай Адамович
Мать ребёнка: Ханнолайнен (Раппу) Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
06.07.1921
Сын: Ханнолайнен Ильмари Адамович
Мать ребёнка: Ханнолайнен (Раппу) Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
15.09.1924
Сын: Ханнолайнен Эйно Адамович
Мать ребёнка: Ханнолайнен (Раппу) Анна Иосифовна
Смерть
Неизвестно