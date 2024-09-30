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Ханнолайнен Адам Иванович

Место рождения

Настолово, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

12.02.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1884

Отец: Ханнолайнен Иван Адамович

Мать: Ханнолайнен (Ихо) Мария Андреевна

Настолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
29.06.1905

Жена: Ханнолайнен (Раппу) Анна Иосифовна

Рождение ребёнка
11.01.1910

Сын: Ханнолайнен Иван Адамович

Мать ребёнка: Ханнолайнен (Раппу) Анна Иосифовна

Настолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
17.08.1911

Сын: Ханнолайнен Николай Адамович

Мать ребёнка: Ханнолайнен (Раппу) Анна Иосифовна

Настолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1921

Сын: Ханнолайнен Ильмари Адамович

Мать ребёнка: Ханнолайнен (Раппу) Анна Иосифовна

Настолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
15.09.1924

Сын: Ханнолайнен Эйно Адамович

Мать ребёнка: Ханнолайнен (Раппу) Анна Иосифовна

Настолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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