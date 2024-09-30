Ханнолайнен (Раппу) Анна Иосифовна
Место рождения
Дата рождения12.04.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.06.1905
Рождение ребёнка
11.01.1910
Сын: Ханнолайнен Иван Адамович
Отец ребёнка: Ханнолайнен Адам Иванович
Рождение ребёнка
17.08.1911
Сын: Ханнолайнен Николай Адамович
Отец ребёнка: Ханнолайнен Адам Иванович
Рождение ребёнка
06.07.1921
Сын: Ханнолайнен Ильмари Адамович
Отец ребёнка: Ханнолайнен Адам Иванович
Рождение ребёнка
15.09.1924
Сын: Ханнолайнен Эйно Адамович
Отец ребёнка: Ханнолайнен Адам Иванович
Смерть
Неизвестно