Ханнолайнен (Раппу) Анна Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханнолайнен (Раппу) Анна Иосифовна

Место рождения

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

12.04.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
29.06.1905

Муж: Ханнолайнен Адам Иванович

Рождение ребёнка
11.01.1910

Сын: Ханнолайнен Иван Адамович

Отец ребёнка: Ханнолайнен Адам Иванович

Настолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
17.08.1911

Сын: Ханнолайнен Николай Адамович

Отец ребёнка: Ханнолайнен Адам Иванович

Настолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1921

Сын: Ханнолайнен Ильмари Адамович

Отец ребёнка: Ханнолайнен Адам Иванович

Настолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
15.09.1924

Сын: Ханнолайнен Эйно Адамович

Отец ребёнка: Ханнолайнен Адам Иванович

Настолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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