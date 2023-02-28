Афиноген Антропович
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Антроп
Мать: Домна Ивановна
Рождение ребёнка
1773
Сын: Варфоломеев Варфоломей Афиногенович
Мать ребёнка: Евдокия Макаровна
Рождение ребёнка
1784
Сын: Варфоломеев Пётр Варфоломеевич
Мать ребёнка: Евдокия Макаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Макаровна
Смерть
Неизвестно