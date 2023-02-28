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Афиноген Антропович

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Место рождения

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Антроп

Мать: Домна Ивановна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Варфоломеев Варфоломей Афиногенович

Мать ребёнка: Евдокия Макаровна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Варфоломеев Пётр Варфоломеевич

Мать ребёнка: Евдокия Макаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Макаровна

Смерть
Неизвестно
Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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