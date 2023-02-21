Евдокия Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Макаровна

Евдокия Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Варфоломеев Варфоломей Афиногенович

Отец ребёнка: Афиноген Антропович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Варфоломеев Пётр Варфоломеевич

Отец ребёнка: Афиноген Антропович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афиноген Антропович

Смерть
Неизвестно
Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область