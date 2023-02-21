Евдокия Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Сын: Варфоломеев Варфоломей Афиногенович
Отец ребёнка: Афиноген Антропович
Рождение ребёнка
1784
Сын: Варфоломеев Пётр Варфоломеевич
Отец ребёнка: Афиноген Антропович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афиноген Антропович
Смерть
Неизвестно