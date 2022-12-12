Варфоломеев Пётр Варфоломеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варфоломеев Пётр Варфоломеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

До 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Афиноген Антропович

Мать: Евдокия Макаровна

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Прасковья Петровна

Мать ребёнка: не указана

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Неонилла Петровна

Мать ребёнка: не указана

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Варфоломеев Андрей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Варфоломеев Василий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
До 1816
Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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