Голяков Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.06.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Генерал-лейтенант, начальник главного военно-политического управления вооруженных сил СССР (РФ)
Смерть
?.06.1996
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Троекуровское кладбище