Голяков Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голяков Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.06.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голякова Антонина Михайловна

Военная служба
Неизвестно
Генерал-лейтенант, начальник главного военно-политического управления вооруженных сил СССР (РФ)
Смерть
?.06.1996
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Троекуровское кладбище
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