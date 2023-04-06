Федотов Тимофей Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Бракосочетание
Около 1910
Рождение ребёнка
07.11.1913 ст.
Сын: Федотов Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: Федотова Мария Васильевна
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярские мещане Григорий Трифонович Столяренко и Зиновия Михайловна Чирикова
Смерть
Неизвестно