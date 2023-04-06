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Федотов Тимофей Григорьевич

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Место рождения

Степная Дурасовка, Корсунский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Федотов Григорий Дмитриевич

Мать: Федотова Александра Яковлевна

Степная Дурасовка, Корсунский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Около 1910

Жена: Федотова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
07.11.1913 ст.

Сын: Федотов Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Федотова Мария Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярские мещане Григорий Трифонович Столяренко и Зиновия Михайловна Чирикова
Смерть
Неизвестно
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