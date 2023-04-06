Федотова Мария Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1910
Рождение ребёнка
07.11.1913 ст.
Сын: Федотов Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Федотов Тимофей Григорьевич
Восприемники: Красноярские мещане Григорий Трифонович Столяренко и Зиновия Михайловна Чирикова
Смерть
Неизвестно