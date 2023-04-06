Федотова Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова Мария Васильевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1880 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Около 1910

Муж: Федотов Тимофей Григорьевич

Рождение ребёнка
07.11.1913 ст.

Сын: Федотов Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Федотов Тимофей Григорьевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярские мещане Григорий Трифонович Столяренко и Зиновия Михайловна Чирикова
Смерть
Неизвестно
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