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Головнёв Кузьма Федосеевич

Место рождения

Букарево 1-е, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Букарево 1-е, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.11.1890 ст.

Сын: Головнёв Александр Кузьмич

Мать ребёнка: Головнёва Агафья Федотовна

Букарево 1-е, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1892 ст.

Сын: Головнёв Константин Кузьмич

Мать ребёнка: Головнёва Агафья Федотовна

Букарево 1-е, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1894

Сын: Головнёв Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Головнёва Агафья Федотовна

Букарево 1-е, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.08.1896 ст.

Сын: Головнёв Пиман Кузьмич

Мать ребёнка: Головнёва Агафья Федотовна

Букарево 1-е, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.12.1899 ст.

Дочь: Головнёва Анисья Кузьминична

Мать ребёнка: Головнёва Агафья Федотовна

Букарево 1-е, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
29.07.1901 ст.

Сын: Головнёв Евдоким Кузьмич

Мать ребёнка: Головнёва Агафья Федотовна

Букарево 1-е, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.07.1904 ст.

Сын: Головнёв Роман Кузьмич

Мать ребёнка: Головнёва Агафья Федотовна

Букарево 1-е, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.09.1908 ст.

Сын: Головнёв Трофим Кузьмич

Мать ребёнка: Головнёва Агафья Федотовна

Букарево 1-е, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головнёва Агафья Федотовна

Смерть
Неизвестно
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