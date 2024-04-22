Головнёва (Залесская) Агафья Федотовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.11.1890 ст.
Сын: Головнёв Александр Кузьмич
Отец ребёнка: Головнёв Кузьма Федосеевич
Рождение ребёнка
01.10.1892 ст.
Сын: Головнёв Константин Кузьмич
Отец ребёнка: Головнёв Кузьма Федосеевич
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Головнёв Кузьма Федосеевич
Рождение ребёнка
26.08.1896 ст.
Отец ребёнка: Головнёв Кузьма Федосеевич
Рождение ребёнка
24.12.1899 ст.
Дочь: Головнёва Анисья Кузьминична
Отец ребёнка: Головнёв Кузьма Федосеевич
Рождение ребёнка
29.07.1901 ст.
Отец ребёнка: Головнёв Кузьма Федосеевич
Рождение ребёнка
24.07.1904 ст.
Отец ребёнка: Головнёв Кузьма Федосеевич
Рождение ребёнка
18.09.1908 ст.
Отец ребёнка: Головнёв Кузьма Федосеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно