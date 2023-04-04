Рахманинова (Бахметева (Бахметьева)) Мария Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахманинова (Бахметева (Бахметьева)) Мария Аркадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1783

Дата смерти

1868

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1783

Отец: Бахметев Аркадий Иванович

Мать: Бахметева Мария Иоганновна

Рождение ребёнка
23.08.1808

Сын: Рахманинов Аркадий Александрович

Отец ребёнка: Рахманинов Александр Герасимович

Бракосочетание
После 1812

Муж: Маманович М.Ф.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маманович Ф.М. Маманович

Отец ребёнка: Маманович М.Ф.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Линквист Мария Александровна

Отец ребёнка: Рахманинов Александр Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Александровна

Отец ребёнка: Рахманинов Александр Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колемина Анна Александровна

Отец ребёнка: Рахманинов Александр Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рахманинов Александр Герасимович

Смерть
1868
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