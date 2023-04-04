Рахманинова (Бахметева (Бахметьева)) Мария Аркадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1783
Дата смерти1868
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1783
Рождение ребёнка
23.08.1808
Сын: Рахманинов Аркадий Александрович
Отец ребёнка: Рахманинов Александр Герасимович
Бракосочетание
После 1812
Муж: Маманович М.Ф.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Маманович М.Ф.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Линквист Мария Александровна
Отец ребёнка: Рахманинов Александр Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Александровна
Отец ребёнка: Рахманинов Александр Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колемина Анна Александровна
Отец ребёнка: Рахманинов Александр Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1868