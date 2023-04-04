Бахметева (Нейборг) Мария Иоганновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахметева (Нейборг) Мария Иоганновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1783

Дочь: Рахманинова Мария Аркадьевна

Отец ребёнка: Бахметев Аркадий Иванович

Рождение ребёнка
09.08.1784

Сын: Бахметев Александр Аркадьевич

Отец ребёнка: Бахметев Аркадий Иванович

Бракосочетание
23.01.1786

Муж: Бахметев Аркадий Иванович

Супруг(-а): Аркадий Иванович Бахметев
Рождение ребёнка
16.04.1786

Сын: Бахметев Андрей Аркадиевич

Отец ребёнка: Бахметев Аркадий Иванович

Рождение ребёнка
23.09.1787

Сын: Бахметев Григорий Аркадьевич

Отец ребёнка: Бахметев Аркадий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахметев (бахметьев) Иван Аркадьевич

Отец ребёнка: Бахметев Аркадий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кайгародова Екатерина Аркадьевна

Отец ребёнка: Бахметев Аркадий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паглиновская Александра Аркадьевна

Отец ребёнка: Бахметев Аркадий Иванович