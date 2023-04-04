Бахметева (Нейборг) Мария Иоганновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1783
Дочь: Рахманинова Мария Аркадьевна
Отец ребёнка: Бахметев Аркадий Иванович
Рождение ребёнка
09.08.1784
Сын: Бахметев Александр Аркадьевич
Отец ребёнка: Бахметев Аркадий Иванович
Бракосочетание
23.01.1786
Супруг(-а): Аркадий Иванович Бахметев
Рождение ребёнка
16.04.1786
Сын: Бахметев Андрей Аркадиевич
Отец ребёнка: Бахметев Аркадий Иванович
Рождение ребёнка
23.09.1787
Сын: Бахметев Григорий Аркадьевич
Отец ребёнка: Бахметев Аркадий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бахметев (бахметьев) Иван Аркадьевич
Отец ребёнка: Бахметев Аркадий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кайгародова Екатерина Аркадьевна
Отец ребёнка: Бахметев Аркадий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паглиновская Александра Аркадьевна
Отец ребёнка: Бахметев Аркадий Иванович