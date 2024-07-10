Сиренко (Федорченко) Дарья Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиренко (Федорченко) Дарья Гаврииловна

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

23.03.1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1826

Отец: Федорченко (Дрозденко) Гавриил Федорович

Мать: Федорченко (Мельниченко) Анна Парфентьевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9CQ-Q?i=229&cc=4133834&cat=1013792 Есть вероятность, что Дарья, которая родилась, и Дарья, которая вышла замуж — это разные девочки, потому что ... Показать все
Бракосочетание
12.02.1850

Муж: Сиренко Емельян Пантелеймонович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-RCFG?i=107&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно

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