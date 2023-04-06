Беляева (Бондаренко) Ирина Семеновна
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смерти06.08.1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Беляев Стефан Стефанович
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1874
Рождение ребёнка
02.11.1880
Дочь: Чижевская Стефанида Стефановна
Отец ребёнка: Беляев Стефан Стефанович
Рождение ребёнка
03.02.1883
Дочь: Анна Стефановна
Отец ребёнка: Беляев Стефан Стефанович
Рождение ребёнка
12.07.1890
Отец ребёнка: Беляев Стефан Стефанович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.08.1922
Причина смерти: сердце