Беляева (Бондаренко) Ирина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Бондаренко) Ирина Семеновна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1854

Дата смерти

06.08.1922

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1848

Сын: Беляев Федот Стефанович

Отец ребёнка: Беляев Стефан Стефанович

Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1874

Муж: Беляев Стефан Стефанович

Рождение ребёнка
02.11.1880

Дочь: Чижевская Стефанида Стефановна

Отец ребёнка: Беляев Стефан Стефанович

Рождение ребёнка
03.02.1883

Дочь: Анна Стефановна

Отец ребёнка: Беляев Стефан Стефанович

Рождение ребёнка
12.07.1890

Сын: Беляев Михаил Стефанович

Отец ребёнка: Беляев Стефан Стефанович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.08.1922
Причина смерти: сердце
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