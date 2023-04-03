Ефросиния
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Евдокия Герасимова
Отец ребёнка: Касимов Герасим
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Рождение ребёнка
08.08.1884
Сын: Касимов Матвей
Отец ребёнка: Касимов Герасим
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
ГАРСО-А | Информация от Марины Плиевой
Смерть
Неизвестно