Ефросиния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросиния

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Евдокия Герасимова

Отец ребёнка: Касимов Герасим

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Рождение ребёнка
08.08.1884

Сын: Касимов Матвей

Отец ребёнка: Касимов Герасим

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
ГАРСО-А | Информация от Марины Плиевой
Смерть
Неизвестно
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