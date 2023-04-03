Касимов Герасим
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиПосле 1906
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Касимов Павел
Мать: Касимова Марфа
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Место жительства
Неизвестно
Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1877
Дочь: (Касимова) Евдокия Герасимова
Мать ребёнка: Ефросиния
Рождение ребёнка
08.08.1884
Сын: Касимов Матвей
Мать ребёнка: Ефросиния
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
ГАРСО-А | Информация от Марины Плиевой
Смерть
После 1906