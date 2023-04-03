Касимов Герасим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касимов Герасим

Место рождения

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1846

Дата смерти

После 1906

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Касимов Павел

Мать: Касимова Марфа

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Место жительства
Неизвестно
Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1877

Дочь: (Касимова) Евдокия Герасимова

Мать ребёнка: Ефросиния

Рождение ребёнка
08.08.1884

Сын: Касимов Матвей

Мать ребёнка: Ефросиния

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
ГАРСО-А | Информация от Марины Плиевой
Смерть
После 1906

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