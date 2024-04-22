Наседкин Григорий Николаевич
Место рождения
Дата рождения18.11.1888 ст.
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1888 ст.
Бракосочетание
14.01.1918
Рождение ребёнка
08.02.1920
Сын: Наседкин Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Наседкина Ульяна Филипповна
Рождение ребёнка
09.04.1924
Сын: Наседкин Гавриил Григорьевич
Мать ребёнка: Наседкина Ульяна Филипповна
Рождение ребёнка
30.11.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наседкина Ульяна Филипповна
Смерть
1944