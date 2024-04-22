Наседкин Григорий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаседкин Григорий Николаевич

Наседкин Григорий Николаевич

avatar

Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

18.11.1888 ст.

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1839 г.р.

Мать

Вычислено 1839 г.р.

Жена

Вычислено 1900 г.р.

Дети

1920 г.р.
1924 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1888 ст.

Отец: Наседкин Николай Дмитриевич

Мать: Наседкина Вера Андреевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
14.01.1918

Жена: Наседкина Ульяна Филипповна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
08.02.1920

Сын: Наседкин Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Наседкина Ульяна Филипповна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
09.04.1924

Сын: Наседкин Гавриил Григорьевич

Мать ребёнка: Наседкина Ульяна Филипповна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
30.11.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наседкина Ульяна Филипповна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
1944
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close