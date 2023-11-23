Наседкина (Дамаева) Ульяна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наседкина (Дамаева) Ульяна Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1900

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

1920 г.р.
1924 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.01.1918

Муж: Наседкин Григорий Николаевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
08.02.1920

Сын: Наседкин Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Наседкин Григорий Николаевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
09.04.1924

Сын: Наседкин Гавриил Григорьевич

Отец ребёнка: Наседкин Григорий Николаевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
30.11.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наседкин Григорий Николаевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
1944

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