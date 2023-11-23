Наседкина (Дамаева) Ульяна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1900
Дата смерти1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1918
Рождение ребёнка
08.02.1920
Сын: Наседкин Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Наседкин Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
09.04.1924
Сын: Наседкин Гавриил Григорьевич
Отец ребёнка: Наседкин Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
30.11.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Наседкин Григорий Николаевич
Смерть
1944