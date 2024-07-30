Климова Дарья Карповна
Место рождения
Дата рожденияС 1736 по 1742
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
С 1736 по 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/503458#262 ей 80 лет 20 лет ей в 3 ревизии Кологривской осады 1762-1764 на 364 странице слева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Климова (Климова) Ксенья (Аксинья) Григорьевна
Отец ребёнка: Климов Григорий Иванович
в 1834 году ей 53 года https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/503632#168
Смерть
После 1816
Аниково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/503458#262 в 1816 она жива