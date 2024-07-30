Климова Дарья Карповна С 1736 по 1742 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климова Дарья Карповна

Место рождения

Зубариха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

С 1736 по 1742

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1749 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
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Место
Комментарий
Рождение
С 1736 по 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубариха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/503458#262 ей 80 лет 20 лет ей в 3 ревизии Кологривской осады 1762-1764 на 364 странице слева
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Климова (Климова) Ксенья (Аксинья) Григорьевна

Отец ребёнка: Климов Григорий Иванович

в 1834 году ей 53 года https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/503632#168
Смерть
После 1816
Аниково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/503458#262 в 1816 она жива

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