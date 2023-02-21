Гагарина (Матвеева) Анна Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1903 ст.
Дата смерти12.06.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1903 ст.
Отец: Матвеев Тимофей Матвеевич
Мать: Матвеева Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Гагарин Валентин Алексеевич
Отец ребёнка: Гагарин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Бруневич Зоя Алексеевна
Отец ребёнка: Гагарин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
09.03.1934
Отец ребёнка: Гагарин Алексей Иванович
Клушино, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.06.1984