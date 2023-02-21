Гагарина (Матвеева) Анна Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагарина (Матвеева) Анна Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1903 ст.

Дата смерти

12.06.1984

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1903 ст.

Отец: Матвеев Тимофей Матвеевич

Мать: Матвеева Анна Егоровна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Гагарин Валентин Алексеевич

Отец ребёнка: Гагарин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Бруневич Зоя Алексеевна

Отец ребёнка: Гагарин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
09.03.1934

Сын: Гагарин Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Гагарин Алексей Иванович

Клушино, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагарин Алексей Иванович

Смерть
12.06.1984
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