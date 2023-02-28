Куранов Александр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения26.05.1908 ст.
Дата смерти14.10.1909
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1908 ст.
Восприемники: казаки Андрей Иванович Елизаров и Мария Михайловна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-62 файл 30 номер 72
Смерть
14.10.1909
Умер от крупозной пневмонии в возрасте 2 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-67 файл 58 номер 140