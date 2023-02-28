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Куранов Александр Григорьевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

26.05.1908 ст.

Дата смерти

14.10.1909

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1879 г.р.

Мать

Вычислено 1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1908 ст.

Отец: Куранов Григорий Михайлович

Мать: Куранова Любовь Михайловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Андрей Иванович Елизаров и Мария Михайловна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-62 файл 30 номер 72
Смерть
14.10.1909
Умер от крупозной пневмонии в возрасте 2 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-67 файл 58 номер 140
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