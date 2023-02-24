(Дорогой Батайкин) Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Рождение ребёнка
1752
Сын: Тимофей Осипов
Мать ребёнка: Из Губашева Меланья Савельева
Рождение ребёнка
1756
Сын: Федор Осипов Федот Осипов
Мать ребёнка: Из Губашева Меланья Савельева
Рождение ребёнка
1767
Сын: Максим Осипов
Мать ребёнка: Из Губашева Меланья Савельева
Смерть
Неизвестно