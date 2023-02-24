(Дорогой Батайкин) Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дорогой Батайкин) Семенов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: (Батайка Антошкин) Васильев

Мать: Из Печаура Прасковья Федорова

Рождение ребёнка
1752

Сын: Тимофей Осипов

Мать ребёнка: Из Губашева Меланья Савельева

Рождение ребёнка
1756

Сын: Федор Осипов Федот Осипов

Мать ребёнка: Из Губашева Меланья Савельева

Рождение ребёнка
1767

Сын: Максим Осипов

Мать ребёнка: Из Губашева Меланья Савельева

Смерть
Неизвестно
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