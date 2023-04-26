из Губашева Меланья Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдииз Губашева Меланья Савельева

из Губашева Меланья Савельева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Тимофей Осипов

Отец ребёнка: (Дорогой Батайкин) Семенов

Рождение ребёнка
1756

Сын: Федор Осипов Федот Осипов

Отец ребёнка: (Дорогой Батайкин) Семенов

Рождение ребёнка
1767

Сын: Максим Осипов

Отец ребёнка: (Дорогой Батайкин) Семенов

Смерть
Неизвестно
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