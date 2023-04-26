из Губашева Меланья Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Тимофей Осипов
Отец ребёнка: (Дорогой Батайкин) Семенов
Рождение ребёнка
1756
Сын: Федор Осипов Федот Осипов
Отец ребёнка: (Дорогой Батайкин) Семенов
Рождение ребёнка
1767
Сын: Максим Осипов
Отец ребёнка: (Дорогой Батайкин) Семенов
Смерть
Неизвестно