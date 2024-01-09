Бакашова Агнесса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакашова Агнесса Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1945 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бакашов Михаил Поликарпович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.06.1945

Сын: Бакашов Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Бакашов Михаил Поликарпович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакашов Михаил Поликарпович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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