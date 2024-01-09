Бакашова Агнесса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.07.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бакашов Михаил Поликарпович
Рождение ребёнка
21.06.1945
Отец ребёнка: Бакашов Михаил Поликарпович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно