Гаврилов Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения18.10.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1881 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1904 ст.
Дочь: Гаврилова Евфалия Ивановна
Мать ребёнка: Гаврилова Зинаида Васильевна
Рождение ребёнка
20.01.1908 ст.
Сын: Гаврилов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Гаврилова Зинаида Васильевна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Гаврилов Константин Иванович
Мать ребёнка: Гаврилова Зинаида Васильевна
Смерть
Неизвестно