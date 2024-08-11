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Гаврилов Иван Александрович

Место рождения

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область

Дата рождения

18.10.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1881 ст.

Отец: Гаврилов Александр Петрович

Мать: Гаврилова Мария Григорьевна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврилова Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
28.01.1904 ст.

Дочь: Гаврилова Евфалия Ивановна

Мать ребёнка: Гаврилова Зинаида Васильевна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.01.1908 ст.

Сын: Гаврилов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Гаврилова Зинаида Васильевна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Гаврилов Константин Иванович

Мать ребёнка: Гаврилова Зинаида Васильевна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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