Юркина Агафья
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Рождение ребёнка
1823
Сын: Юркин Петр
Отец ребёнка: Юркин Маркел
Рождение ребёнка
1825
Сын: Юркин Василий
Отец ребёнка: Юркин Маркел
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Юркин Маркел
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Аксинья
Отец ребёнка: Юркин Маркел
Рождение ребёнка
?.07.1834
Сын: Юркин Степан
Отец ребёнка: Юркин Маркел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юркин Маркел
Смерть
Неизвестно