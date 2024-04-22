Юркина Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юркина Агафья

Место рождения

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1823

Сын: Юркин Петр

Отец ребёнка: Юркин Маркел

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1825

Сын: Юркин Василий

Отец ребёнка: Юркин Маркел

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Юркин Маркел

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: Юркин Маркел

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
?.07.1834

Сын: Юркин Степан

Отец ребёнка: Юркин Маркел

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юркин Маркел

Смерть
Неизвестно
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