Юркин Маркел
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смерти26.04.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Юркин Семен
Мать: ?
Рождение ребёнка
1823
Сын: Юркин Петр
Мать ребёнка: Юркина Агафья
Рождение ребёнка
1825
Сын: Юркин Василий
Мать ребёнка: Юркина Агафья
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Юркина Агафья
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Аксинья
Мать ребёнка: Юркина Агафья
Рождение ребёнка
?.07.1834
Сын: Юркин Степан
Мать ребёнка: Юркина Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юркина Агафья
Смерть
26.04.1876
Причина смерти: от горячки