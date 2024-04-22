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Юркин Маркел

Место рождения

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1802

Дата смерти

26.04.1876

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Юркин Семен

Мать: ?

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1823

Сын: Юркин Петр

Мать ребёнка: Юркина Агафья

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1825

Сын: Юркин Василий

Мать ребёнка: Юркина Агафья

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Юркина Агафья

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Аксинья

Мать ребёнка: Юркина Агафья

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
?.07.1834

Сын: Юркин Степан

Мать ребёнка: Юркина Агафья

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юркина Агафья

Смерть
26.04.1876
Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Причина смерти: от горячки
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