Батурлов Иван Никандрович
Место рождения
Дата рождения22.01.1853
Дата смерти10.09.1909
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1853
Бракосочетание
17.08.1884
Управленія Медынскаго уѣзднаго воинскаго начальника уволенный въ запасъ арміи младшій писарь унтеръ-офицероскаго званія Иванъ Никандровъ Батурловъ, православнаго вѣроисповѣданія, первымъ бракомъ. Мос... Показать все
Рождение ребёнка
22.01.1892
Сын: Батурлов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Батурлова Мария Александровна
Запасный писарь унтеръ - офицерскаго званія управленія Медынскаго уѣзднаго Воинскаго Начальника , — изъ мѣщанъ , Калужской губерніи, города Медыни - Iоаннъ Никаноровъ Бутурловъ и законная его жена Мар... Показать все
Смерть
10.09.1909
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №3876, стр. 291 ЦГА Москвы, фонд №2132, опись №2, дело №139, стр. 320