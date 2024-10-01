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Батурлов Иван Никандрович

Место рождения

Медынь, Медынский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

22.01.1853

Дата смерти

10.09.1909

Пол

Мужской

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1853

Отец: Батурлов Никандр Иванович

Мать: Батурлова Анна Ильинична

Медынь, Медынский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
17.08.1884

Жена: Батурлова Мария Александровна

Управленія Медынскаго уѣзднаго воинскаго начальника уволенный въ запасъ арміи младшій писарь унтеръ-офицероскаго званія Иванъ Никандровъ Батурловъ, православнаго вѣроисповѣданія, первымъ бракомъ. Мос... Показать все
Рождение ребёнка
22.01.1892

Сын: Батурлов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Батурлова Мария Александровна

Запасный писарь унтеръ - офицерскаго званія управленія Медынскаго уѣзднаго Воинскаго Начальника , — изъ мѣщанъ , Калужской губерніи, города Медыни - Iоаннъ Никаноровъ Бутурловъ и законная его жена Мар... Показать все
Смерть
10.09.1909
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №3876, стр. 291 ЦГА Москвы, фонд №2132, опись №2, дело №139, стр. 320

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