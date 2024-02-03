Тимофеев Федор Давидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеев Федор Давидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1931

Дата смерти

19.10.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимофеев Михаил Федорович

Мать ребёнка: Тимофеева Акулина Надежда Максимовна

Рождение ребёнка
09.07.1954

Сын: Тимофеев Петр Федорович

Мать ребёнка: Тимофеева Акулина Надежда Максимовна

Смерть
19.10.1979

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