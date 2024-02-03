Тимофеев Федор Давидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1931
Дата смерти19.10.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимофеев Михаил Федорович
Мать ребёнка: Тимофеева Акулина Надежда Максимовна
Рождение ребёнка
09.07.1954
Мать ребёнка: Тимофеева Акулина Надежда Максимовна
Смерть
19.10.1979