Плещеева (Болховитинова) Варвара Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плещеева (Болховитинова) Варвара Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Плещеев Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Плещеев Василий Петрович

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Жаринова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Плещеев Василий Петрович

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Левашова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Плещеев Василий Петрович

Рождение ребёнка
1871

Сын: Плещеев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Плещеев Василий Петрович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Плещеев Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Плещеев Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плещеев Василий Петрович

Смерть
Неизвестно
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