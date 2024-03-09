Плещеева (Болховитинова) Варвара Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1865
Сын: Плещеев Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Плещеев Василий Петрович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Жаринова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Плещеев Василий Петрович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Левашова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Плещеев Василий Петрович
Рождение ребёнка
1871
Сын: Плещеев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Плещеев Василий Петрович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Плещеев Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Плещеев Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно