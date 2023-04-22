Мамонтов Сергей Саввич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонтов Сергей Саввич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мамонтов Савва Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамонтофф Борис Сергеевич

Мать ребёнка: Михайлова Лидия Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамонтофф Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Михайлова Лидия Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамонтофф Кира

Мать ребёнка: Михайлова Лидия Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамонтова Елена Владимировна

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