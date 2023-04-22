Михайлова Лидия Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова Лидия Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамонтофф Борис Сергеевич

Отец ребёнка: Мамонтов Сергей Саввич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамонтофф Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Мамонтов Сергей Саввич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамонтофф Кира

Отец ребёнка: Мамонтов Сергей Саввич