Михайлова Лидия Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамонтофф Борис Сергеевич
Отец ребёнка: Мамонтов Сергей Саввич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамонтофф Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Мамонтов Сергей Саввич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамонтофф Кира
Отец ребёнка: Мамонтов Сергей Саввич