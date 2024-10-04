Варвара Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герасим Михайлович
Рождение ребёнка
03.02.1856 ст.
Дочь: Агафья Герасимовна
Отец ребёнка: Герасим Михайлович
https://ya.ru/archive/catalog/1b3eaecf-2c48-47cc-b454-2adcada77c4c/12
Рождение ребёнка
01.05.1860 ст.
Сын: Николай Герасимович
Отец ребёнка: Герасим Михайлович
https://ya.ru/archive/catalog/418e4b5d-5b49-476e-9d10-8c0d59e370b6/26
Восприемник
08.08.1866 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/84d50ea9-8406-4312-b709-e8dd7f665d8d/83
Смерть
Неизвестно