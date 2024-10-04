Варвара Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасим Михайлович

Рождение ребёнка
03.02.1856 ст.

Дочь: Агафья Герасимовна

Отец ребёнка: Герасим Михайлович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/1b3eaecf-2c48-47cc-b454-2adcada77c4c/12
Рождение ребёнка
01.05.1860 ст.

Сын: Николай Герасимович

Отец ребёнка: Герасим Михайлович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/418e4b5d-5b49-476e-9d10-8c0d59e370b6/26
Восприемник
08.08.1866 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/84d50ea9-8406-4312-b709-e8dd7f665d8d/83
Смерть
Неизвестно

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