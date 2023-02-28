Гончаров Фёдор Евграфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГончаров Фёдор Евграфович

Гончаров Фёдор Евграфович

avatar

Место рождения

Грачёвка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гончаров Евграф Филиппович(Филатович)

Мать: не указана

Грачёвка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1914 ст.

Сын: Гончаров Алексей Федорович

Мать ребёнка: не указана

Грачёвка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Гончаров Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Грачёвка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Грачёвка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close