Гончаров Фёдор Евграфович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гончаров Евграф Филиппович(Филатович)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1914 ст.
Сын: Гончаров Алексей Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1916
Сын: Гончаров Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно