Гончаров Евграф Филиппович(Филатович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаров Евграф Филиппович(Филатович)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гончаров Филипп (Филат)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Гончаров Василий Евграфович

Мать ребёнка: не указана

Грачёвка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаров Пётр Евграфович

Мать ребёнка: не указана

Грачёвка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаров Павел Евграфович

Мать ребёнка: не указана

Грачёвка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скрылёва Анастасия Евгафовна

Мать ребёнка: не указана

Грачёвка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаров Косма (Косьма, Кузьма) Евграфович

Мать ребёнка: не указана

Грачёвка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаров Фёдор Евграфович

Мать ребёнка: не указана

Грачёвка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Селивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Летуновская Варвара Евграфовна

Мать ребёнка: не указана

Грачёвка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Грачёвка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
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