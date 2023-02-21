Гончаров Евграф Филиппович(Филатович)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гончаров Филипп (Филат)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Гончаров Василий Евграфович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаров Павел Евграфович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скрылёва Анастасия Евгафовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаров Косма (Косьма, Кузьма) Евграфович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаров Фёдор Евграфович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Селивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Летуновская Варвара Евграфовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно