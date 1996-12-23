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(Севастьянова) Софья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

11.07.1921

Дата смерти

23.12.1996

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

Муж

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1921

Отец: Севастьянов Николай

Мать: Елизавета

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мустаев Сергей

Сибай, город Сибай, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мустаев Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мустаев Владислав

Отец ребёнка: Мустаев Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мустаев Сергей

Смерть
23.12.1996
Миндяк, Россия
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