(Севастьянова) Софья
Место рождения
Дата рождения11.07.1921
Дата смерти23.12.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1921
Отец: Севастьянов Николай
Мать: Елизавета
Рождение ребёнка
08.05.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мустаев Сергей
Сибай, город Сибай, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мустаев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мустаев Владислав
Отец ребёнка: Мустаев Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мустаев Сергей
Смерть
23.12.1996
Миндяк, Россия