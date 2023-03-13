(Аршинова) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Аршинова) Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1921 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1921

Дочь: Софья

Отец ребёнка: Севастьянов Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.09.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Севастьянов Николай

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