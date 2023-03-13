(Аршинова) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.07.1921
Дочь: Софья
Отец ребёнка: Севастьянов Николай
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.09.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Севастьянов Николай