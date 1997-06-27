Мустаев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мустаев Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1910

Дата смерти

27.06.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Софья

Сибай, город Сибай, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мустаев Владислав

Мать ребёнка: Софья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софья

Смерть
27.06.1997
Миндяк, Россия
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