Мустаев Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1910
Дата смерти27.06.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.05.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Софья
Сибай, город Сибай, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мустаев Владислав
Мать ребёнка: Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Софья
Смерть
27.06.1997
Миндяк, Россия