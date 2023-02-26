Симога Григорий Иванов
Место рожденияд.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения02.02.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1802
Отец: Иван Иванов
Мать: Анастасия Михайлова
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: ?
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: ?
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно