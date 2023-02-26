Симога Григорий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСимога Григорий Иванов

Симога Григорий Иванов

avatar

Место рождения

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

02.02.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1802

Отец: Иван Иванов

Мать: Анастасия Михайлова

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1832

Сын: Симога Борис Григорьев

Мать ребёнка: ?

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1834

Сын: Симога Пётр Григорьев

Мать ребёнка: ?

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close