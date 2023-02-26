Симога Иван Иванов
Место рожденияд.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Иван Иванов
Мать: Анастасия Михайлова
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1840
Сын: Михей Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Захарова
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Захарова
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Ксения Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Захарова
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Васса Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Захарова
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1852
Сын: Симога Ефим Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Захарова
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Мавра Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Захарова
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно