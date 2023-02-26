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Симога Иван Иванов

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Место рождения

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Иван Иванов

Мать: Анастасия Михайлова

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1840

Сын: Михей Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Захарова

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Захарова

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Ксения Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Захарова

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Васса Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Захарова

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1852

Сын: Симога Ефим Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Захарова

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Мавра Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Захарова

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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