Пешков Моисей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешков Моисей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1850 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1894 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Пешков Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пешкова Анна Владимирова

Упоминание
1914
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Переселенец из Воронежской губернии Ф. 233 Оп. 1 Д. 270 стр 87 Анкеты сельскохозяйственной переписи села Романово Брусенцевской волости Барнаульского уезда
Место жительства
1917
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Ф. 233 Оп. 1 Д. 270 стр 87 Анкеты сельскохозяйственной переписи села Романово Брусенцевской волости Барнаульского уезда
Рождение ребёнка
20.12.1917

Дочь: Пешкова (Пешкова) Анастасия Моисеева

Мать ребёнка: Пешкова Анна Владимирова

Смерть
Неизвестно

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