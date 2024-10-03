Пешков Моисей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Пешков Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пешкова Анна Владимирова
Упоминание
1914
Переселенец из Воронежской губернии Ф. 233 Оп. 1 Д. 270 стр 87 Анкеты сельскохозяйственной переписи села Романово Брусенцевской волости Барнаульского уезда
Место жительства
1917
Ф. 233 Оп. 1 Д. 270 стр 87 Анкеты сельскохозяйственной переписи села Романово Брусенцевской волости Барнаульского уезда
Рождение ребёнка
20.12.1917
Дочь: Пешкова (Пешкова) Анастасия Моисеева
Мать ребёнка: Пешкова Анна Владимирова
Смерть
Неизвестно