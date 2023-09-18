Пешков Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешков Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Пешков Митрофан Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Переселенец из Воронежской губернии в 1914 году.
Рождение ребёнка
1888

Сын: Пешков Моисей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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