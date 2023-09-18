Пешков Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Пешков Митрофан Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Переселенец из Воронежской губернии в 1914 году.
Рождение ребёнка
1888
Сын: Пешков Моисей Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно